Palestine : Incendie dans une salle de prière de la mosquée Al-Aqsa

Dans la nuit de lundi à mardi, un incendie s’est déclenché dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, se propageant dans la salle de prière Marwani. Selon l’agence officielle de presse Palestine News Agency, un garde de l’enceinte indique que le feu a commencé depuis le toit, mais que les pompiers du Waqf islamique l’on rapidement maîtrisé, sans qu’il n’y ait de morts ou de blessés.

