Marrakech : Condamnation d’une trentaine de prostituées impliquées dans une orgie

Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné à deux mois prison avec sursis 32 prostituées pour prostitution et participation à une orgie, rapporte l'agence de presse espagnole EFE.

Citant le quotidien Akhbar Al Yaoum, l’agence précise que les faits se sont déroulés en septembre dernier en compagnie du chanteur émirati Eida al Menhali et de douze autres touristes du Golfe, pour la plupart Emiratis.

Le chanteur et les autres touristes ont été relâchés peu de temps après avoir été arrêtés et entendus par la police, poursuit-on de même source. Par ailleurs, cinq autres personnes ont été condamnées à des peines allant de six mois à quatre ans de prison pour «traite d'êtres humains et pour avoir préparé un lieu de dépravation».