Maroc : Yoshiyahu Pinto nommé «Av Beth Din», le poste de Grand rabbin toujours vacant

L’information, annoncée par des médias en Israël, a été largement reprise par d’autres au Maroc. Samedi, la publication en ligne The Times of Israel, relayée par Yabiladi, annonçait que Yoshiyahu Pinto avait été nommé grand rabbin du Maroc.

Ce mardi, une mise au point adressée à Yabiladi par le Conseil des communautés israélites du Maroc (CCIM) apporte quelques précisions. «A ce jour, le grand rabbin du Maroc n’a pas été nommé», précise le communiqué. Celui-ci note que «Rav Yoshiyahu Pinto a été nommé comme "Av Beth Din" et présidera cette nouvelle institution de la Communauté juive marocaine, dont la tâche est essentiellement la mise en place d’une Cacheroute fiable apte à garantir le respect des prescriptions alimentaires à la communauté et aux 100 000 touristes Juifs». «Dans un futur très proche, le CCIM procédera à la désignation et à l’intronisation du futur grand rabbin du Maroc dont la désignation est en cours de finalisation», conclut la mise au point.

Samedi, le CCIM a inauguré deux institutions structurantes de la communauté juive : «Un Beth-Din Maroc et le Centre d’études talmudiques de la Yeshiva Shuva-Maroc, qui suivra les enseignements des écoles rabbiniques marocaines», nous précise le conseil.

Le Beth-Din Maroc, qui sera présidé par Rav Yoshiyahu Yossef Pinto, intervient pour «différencier les responsabilités des chambres rabbiniques, des tribunaux marocains avec les autres tâches du Rabbinat dont la Cacheroute». Une «distinction est spécifique au Maroc où les tribunaux sont une partie intégrante du système judiciaire national», précis le communiqué du conseil présidé par Serge Berdugo.

Celui-ci annoncé également la création de l’Association Shuva-Maroc, fondée le 28 mars 2019 par Rav Yoshiyahu Yossef Pinto et «dont l’objet social est la propagation et la diffusion, dans le cadre de la communauté juive du Maroc, des études de la Thora, de la culture hébraïque et des préceptes traditionnels judéo-marocains, de l’enseignement général, des langues hébraïque et arabe».