Fès : Restauration du musée Al Batha et construction d'un musée de la culture juive

Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a qualifié d’initiative «exceptionnelle» la restauration du musée Al Batha et la construction d’un musée de la culture juive, dont le lancement des travaux a été donné lundi par le roi Mohammed VI. «Le Maroc est en train de lancer un message fort au monde, selon lequel la coexistence entre les Marocains et toutes les autres religions est une réalité», a souligné le président de la FNM, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de lancement des travaux de restauration du musée Al Batha et de construction du musée de la culture juive.

De son côté, le directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain et chargé de la réhabilitation des musées, Abdelaziz El Idrissi, a souligné que le projet de restauration du musée Al Batha et la création du musée de la culture juive constituent un «grand pas visant à donner une impulsion à la ville et mettre la lumière sur le rôle joué par le Maroc à travers les siècles dans le développement de la civilisation islamique», au vu de ses liens avec le reste du continent africain ainsi que l’Europe.

Le roi Mohammed VI a procédé, lundi, au lancement des travaux de restauration du musée Al Batha et de construction d’un musée de la culture juive. Il a également visité plusieurs projets réalisés dans le cadre des programmes de réhabilitation et de mise en valeur de lancienne médina de Fès. Ces travaux ont commencé sur 32 sites parmi les 113 concernés par le programme complémentaire de mise en valeur de l’ancienne médina, a indiqué le directeur général de l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès (ADER), Fouad Serrhini.

Ce dernier a souligné que la visite royale a été l’occasion de présenter au roi l’état d’avancement de deux programmes majeurs, à savoir celui de la mise en valeur de la médina de Fès auquel un montant de 583 millions de DH a été alloué, et le programme d'aménagement de parkings, de réhabilitation des espaces publics et d'installation d'un dispositif d'information.