Mohammed VI exprime son soutien à Macron après l'incendie de Notre-Dame de Paris

Le roi Mohammed VI a adressé un message de soutien et de solidarité au président français Emmanuel Macron, suite à l'incendie qui a ravagé hier soir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le souverain adresse également ses pensées émues au peuple français, dont la cathédrale est l'un des symboles de son histoire, relevant que cette catastrophe touche non seulement un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville de Paris, mais aussi un lieu de prières et de recueillement pour des millions de fidèles.

L'incendie se serait déclaré dans les combles de la cathédrale, vers 18h50, depuis un échafaudage du chantier en cours sur le toit de l'édifice. Une partie importante de la toiture et de la charpente sont partis en fumée, tandis que la flèche s'est effondrée. La piste accidentelle est privilégiée. Le feu serait parti des combles pour gagner la charpente et s'est propagé aux deux tours du monument. Il n'a été maîtrisé qu'à 3h30 du matin. 400 pompiers (dont deux ont été blessés) et 18 lances contre les flammes ont été mobilisés.