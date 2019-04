Rennes : Des tags antimusulmans découverts dans trois lieux de culte

Des tags antimusulmans ont été découverts sur les murs de trois lieux de culte islamique ce lundi 15 avril à Rennes : le centre culturel islamique du Blosne, celui de la rue de Fougères et le centre Avicenne de Villejean, rapportent France Bleu et l’Agence France-Presse.

Il s’agit, selon la radio locale, de trois tags ; «88 Nic les Mus», «go home» et un troisième représentant les symboles religieux chrétien, juif et musulman avec la phrase «Non merci» qui ont été inscrits sur ces bâtiments.

«Les fidèles ont découvert ces inscriptions au moment de la prière du matin vers 6h. On suppose que cela a été fait pendant la nuit», explique Mohamed Zaidouni, président du conseil régional du culte musulman (CRCM) de Bretagne.

«C'est obscène et lâche. Nous ne pouvons pas admettre ces actes alors que la communauté vit en cohérence avec le reste de la population. Nous ne comprenons pas cet acharnement contre nous, alors que nous sommes fiers d'appartenir à ce beau pays. Nous sommes choqués.» Mohamed Zaidouni

Le CRCM compte porter plainte auprès des autorités. «Les tags devraient être nettoyés mardi matin quand la police aura réalisé toutes les vérifications nécessaires», confie Abdallah Zekri du Conseil français du culte musulman à l’AFP.

La préfète de région, Michèle Kirry a de son côté condamné des actes, «symboles de haine et d’exclusion» qui «constituent une attaque contre nos valeurs et n’ont pas leur place dans notre République». «Les services de police mettront tout en œuvre pour identifier les auteurs de ces actes et assurer la sécurité de ces lieux de culte et des fidèles les fréquentant», fait-elle savoir dans un communiqué.

La ville de Rennes a également apporté son soutien aux représentants du CRCM et aux fidèles.