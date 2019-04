Belgique : Yasmine Ouirhrane reçoit le prix de Jeune européenne de l’année

Le 13 avril lors d’une rencontre du Forum des jeunes à Bruxelles, une cérémonie de remise du prix de Jeune européenne de l’année s’est tenue pour distinguer la Maroco-italienne Yasmine Ouirhane. Celle-ci a reçu cette distinction par la Schwarzkopf Foundation Young Europe en mars dernier, en reconnaissance de ses engagements et de sa lutte contre les inégalités.

?A month ago, as I announced my award, I was the target of hundreds of messages of hate, threats, insults. Yesterday, I finally spoke my truth, so please share and amplify my message of peace ????

@Youth_Forum @SchwarzkopfStfg