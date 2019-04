Hirak : Nouvelle marche à Tamasinet en attendant la mobilisation du 21 avril

Le comité local du Hirak à Tamasinet et des familles de détenus du Hirak du Rif ont organisé dimanche soir une marche dans ce village au sud d’Al Hoceima.

Selon Alyaoum 24, la marche a connu la participation des habitants du village et des mères des détenus et leur famille. Plusieurs slogans ont été scandés, dénonçant la confirmation, par la cour d’appel de Casablanca, des peines prononcées en première instance contre les détenus. Les participants à la marche ont également appelé à la libération de tous les détenus du Hirak du Rif.

Cette marche intervient alors que l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) a annoncé sa participation à la marche nationale populaire prévue le 21 avril à Rabat. Une réaction qui intervient «compte tenu de la position initiale et constante de l’Association, soutenant les luttes populaires régionales et la demande de la libération de tous les détenus politiques et d’opinions» au Maroc, explique l’ONG.

L’AMDH a ainsi invité toutes ses sections, ses militantes et ses militants à prendre part à la marche et à se mobiliser afin «d’imposer la libération de tous les détenus politiques et d’opinions et à exiger la levée de l’approche sécuritaire des luttes du peuple marocain», conclut le communiqué de l’AMDH parvenu dimanche à notre rédaction.