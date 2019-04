Yoshiyahu Pinto nommé grand rabbin du Maroc

La communauté juive marocaine a, depuis samedi soir, un nouveau grand rabbin. L’heureux élu est Yoshiyahu Pinto, indique la publication en ligne Time of Israel.

La cérémonie d’investiture a connu la présence du wali de Casablanca, Said Ahmidouch, et le président de la Communauté juive au Maroc, Serge Berdugo, précise la même source.

Yoshiyahu Pinto a rejoint le Maroc en 2017, peu après sa libération de prison en Israël. En mai 2015, un tribunal de Tel-Aviv l’avait condamné à un an de prison et à une amende de 238 mille euros pour «tentative de corruption et obstruction à la justice dans une affaire qui impliquait de hauts gradés de l’unité anti-corruption de la police israélienne». Le rabbin a plaidé coupable en échange d’une peine réduite.

Pinto est d’origine marocaine. Il est le descendant du rabbin d’Essaouira Haim Pinto (1746-1845). Sa désignation comme grand rabbin du Maroc a eu la bénédiction du roi Mohammed VI.

Yoshiyahu Pinto, né en 1973, est le président de l’organisation Mosdot Shuva Israel, basée à Ashdod en Israël et à New York. Il jouit d'une popularité à l'international, notamment aux Etats-Unis.