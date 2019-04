La marine royale marocaine, en formation en Europe, se rend à Lisbonne après Hambourg

Quelque 200 soldats marocains de la Marine royale se trouvent actuellement au nord de l’Allemagne, à Hambourg dans le cadre d’une formation. Ainsi, selon le média allemand Kieler Nachrichten, ces soldats sont arrivés à bord de la frégate Hassan II et la corvette Allal Ben Abdellah.

«Construit en 2003, le premier navire mesure 93 mètres de long et a été conçu pour la surveillance maritime», indique le média, précisant que la corvette Allal Ben Abdellah, «encore plus moderne», mesure 97 mètres de long et fait partie de la classe Sigma 9813 du chantier naval néerlandais Damen.

«Les deux navires marocains sont en formation en Europe et ont déjà visité Vlissingen aux Pays-Bas et Bordeaux en France. Depuis Hambourg, les deux navires se rendent à Lisbonne lundi matin», précise-t-on de même source.