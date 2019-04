Le roi Mohammed VI réitère l’engagement du Maroc à donner un nouvel élan à la CEN-SAD

Le roi Mohammed VI a adressé ce samedi un message à la session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté des Etats sahélo-sahariens, qui se tient à N'Djamena. Le souverain y a estimé qu’«au-delà des particularités géographiques et climatiques de l’espace sahélo-saharien, la CEN-SAD se rejoint, désormais, autour de défis partagés et de fondamentaux communs de sécurité collective et de co-développement durable et inclusif».

«La Communauté des Etats Sahélo-Sahariens est, également, un important gisement de richesse et de développement», a-t-il rappelé, notant qu’avec un PIB dépassant les 1 000 milliards de dollars et une population de quelque 600 millions d’habitants, la zone «recèle des ressources naturelles substantielles, un potentiel de complémentarités et d’économies d’échelle ainsi qu’un réservoir de croissance important».

Un «repositionnement continental [qui] nécessite la conjugaison de tous les efforts, afin que se mettent en œuvre les dispositions du Traité révisé et que notre groupement avance sur la voie d’une intégration régionale réelle», poursuit-il.

Après avoir énuméré certaines orientations qui «doivent guider» l’action commune, comme «l’élaboration d’une stratégie dédiée au développement humain dans l’espace sahélo-saharien et de programmes destinés à l’insertion des jeunes», le roi a réitéré l’engagement du Maroc à «à donner un nouvel élan à la CEN-SAD, en tant que communauté économique régionale de l’Union africaine.

«Notre plus grand défi commun demeure d’offrir à nos pays et nos populations, un espace de sécurité, de stabilité, de prospérité et de développement. Unissons-nous pour le bien de nos peuples et de notre Continent, l’Afrique», conclut le roi Mohammed VI.