Fikra #12 : Comment le Palais a conservé sa mainmise sur le secteur privé

Les auteurs

Mohamed Oubenal est chercheur en sociologie à l’IRCAM. Spécialiste de l’analyse de réseaux et de la sociologie économique, ses recherches actuelles portent sur les transformations sociales et culturelles en milieu amazighe. Il a publié notamment La légitimation des produits financiers : le cas des Exchange Traded Funds (ETF) en France (Cormelles-le-Royal, Éditions Management et Société – EMS, 2015) ; avec Jean-Frédéric Morin, Sélim Louafi et Amandine Orsini, «Boundary Organizations in Regime Complexes: A Social Network Profile of IPBES», Journal of International Relations and Development (2016), et avec Marie Hrabanski et Denis Pesche, «IPBES, an Inclusive Institution? Challenging the Integration of Stakeholders in a Science-Policy Interface», Ecology and Society (2016).



Abdellatif Zeroual est chercheur en sociologie de la gestion et rédacteur en chef de la revue arabophone Attaharor. Ses travaux portent sur les élites économiques, les processus de modernisation managériale du secteur public et les transformations de classe induites par la transition au néolibéralisme au Maroc. Il a publié «Modernisation néolibérale et transformation du profil des dirigeants des entreprises publiques au Maroc. Cas de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) : 1959-2009», Afrika Focus.