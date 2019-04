Hirak du Rif : Nawal Benaissa interdite de quitter le territoire marocain

La police marocaine a interdit aujourd’hui à la militante du Hirak Nawal Benaissa de quitter le pays, alors qu’elle s’apprêtait à se rendre aux Pays-Bas pour participer à un évènement sur la justice sociale, indique l’agence EFE. «Quand je suis arrivée ce matin au poste de police de l’aéroport de Nador, on m’a dit que mon passeport avait été invalidé par le ministère de l’Intérieur et que je ne pouvais pas voyager», a déclaré Nawal Benaissa à EFE par téléphone.

La militante, accompagnée d’un de ses enfants, devait participer demain à un événement organisé par le Parti socialiste néerlandais (PS) sur le thème de l’inégalité dans le monde et la lutte pour la justice sociale. Elle a précisé que les agents de police l’ont informée que son passeport et celui de son fils avaient été invalidés, bien qu’ils soient valables jusqu’en 2023. La militante était devenue le «visage féminin» des protestations dans le Rif, qui ont commencé en 2016, et également la militante la plus en vue après l’arrestation en mai 2017 de la figure de proue des contestations, Nasser Zefzafi, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison.

Nawal Benaissa a expliqué que le discours qu’elle devait prononcer à Amsterdam portait sur son expérience en tant que femme lors du Hirak du Rif, et sur la situation actuelle dans la région. En janvier dernier, elle a été condamnée en appel à 10 mois de prison avec sursis. Un mois plus tôt, en décembre 2018, elle s’était rendue en France et en Italie sans être inquiétée par la police.