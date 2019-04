Espagne : Arrestation d’un Marocain sous le coup d’un mandat européen

La police espagnole a arrêté un ressortissant marocain âgé de 38 ans résidant en Espagne à Tarifa (province de Cadix), indique l’agence Europa Press. L’homme était sous le coup d’un mandat d’arrêt européen. Il a été arrêté au niveau du poste-frontière maritime alors qu’il s’apprêtait à quitter l’Espagne.

Les autorités françaises l’accusent de trafic de drogue et de participation à une organisation criminelle. L’homme avait l’intention de se rendre au Maroc lorsque la police des frontières a intercepté son véhicule, avant de l’arrêter et de le placer à la disposition de l’Audience nationale.

La police espagnole a indiqué dans un communiqué que le détenu encourt une peine de prison de dix ans pour trafic de stupéfiants et participation à une organisation criminelle, selon le code pénal français. L’organisation à laquelle il est supposé appartenir était dédiée au transport de haschich entre le Maroc et l’Europe, notamment vers la France, l’Espagne, la Belgique et l’Italie, par autobus.