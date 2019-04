Le Maroco-canadien Youssef Gharbaoui expose ses œuvres à l’Espace Rivage à Rabat

Youssef Gharbaoui a poursuivi ses études en arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université de Montréal. / Ph. DR

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise, du 18 avril au 17 mai 2019, l’exposition «Etendues» de l’artiste maroco-canadien Youssef Gharbaoui à l’Espace Rivages.

Le vernissage aura lieu jeudi prochain à 18h au siège de la Fondation, précise un communiqué de cette dernière, parvenu à Yabiladi.

Youssef Gharbaoui est né à Fès. Il vit et travaille à Montréal (Québec) depuis 2004, après avoir poursuivi ses études en arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université de Montréal. Son travail a été présenté lors de plusieurs expositions individuelles et collectives au Canada, en France et au Maroc.

«Sa démarche est pluridisciplinaire, ses compositions sont tantôt surprenantes et tantôt poétiques, ses techniques sont diversifiées du dessin au hard Edge. Mais ses thématiques sont incessamment liées au déplacement, au voyage et à l’identité», poursuit-on de même source.

«L’émigration a un effet important sur ma création, j’étais toujours fasciné par le voyage et l’exploration exaltante de nouveaux territoires….Cela représente pour moi un potentiel énorme au niveau artistique qui me questionne tous les jours en mettant en doute mes repères géographiques, spatiaux et temporels», explique l’artiste Youssef Gharbaoui, cité par le communiqué.