Maroc : De nouveaux établissements universitaires seront créés

Le conseil du gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, a adopté jeudi un projet de décret relatif à la création de nouveaux établissements universitaires et au changement des appellations d'autres.

Le texte concerne la création de nouveaux établissements universitaires, dont trois facultés polydisciplinaires à Berrechid, Sidi Bennour et Ksar El Kebir. Il prévoit aussi la création de 6 écoles supérieures d'éducation et de formation à Kénitra, El Jadida, Oujda, Béni Mellal, Agadir et Settat. Est également prévue la création de deux écoles nationales de commerce et de gestion à Meknès et Beni Mellal, d'une faculté d'économie et de gestion à Beni Mellal, deux facultés de langues, d'arts et de sciences humaines à Settat et Ait Melloul, outre une faculté des sciences appliquées à Kénitra (université Ibn Toufail) et une Ecole supérieure de technologie à Fqih Ben Saleh (université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal).

Par ailleurs, ce projet de décret stipule, d'après la même source, le changement des appellations de certains établissements universitaires, comme les écoles normales supérieures qui deviendront écoles supérieures d'éducation et de formation, la faculté Ossoul Eddine relevant de l'université Abdelmalek Essaadi de Tétouan, désormais faculté Oussoul Eddine et dialogue des civilisations et l'Ecole supérieure de technologie relevant de l'université Sultan Moulay Soulaimane de Beni Mellal devenue école nationale des sciences appliquées.

Il s'agit aussi de la faculté des sciences Chariyyah d’Es-Smara relevant de l'université Ibn Zohr d'Agadir, baptisée Faculté polydisciplinaire d’Es-Smara.