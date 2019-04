ONU : Omar Hilale préside désormais le Conseil d’administration de l’UNICEF

L’ambassadeur Omar Hilale, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU à New York, a été élu président du Conseil d’administration de l’UNICEF pour l’année 2019. Cette élection fait suite à l’endossement du Groupe des Etats africains au sein des Nations unies, témoignant de la confiance de la communauté internationale en le rôle du Maroc au sein des instances onusiennes.

Cette nouvelle responsabilité dévolue au Maroc, durant l’année 2019, revêt une importance particulière compte tenu des différentes échéances inscrites à l’ordre du jour de cet organe. Elle coïncide, également, avec la célébration, cette année, du trentième anniversaire de l’adoption de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui sera marquée par l’organisation d’événements de haut niveau lors de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations unies, à partir de septembre prochain.

Il sied de noter que le Conseil d’administration de l’UNICEF est l’organe directeur chargé de superviser toutes les activités de cette agence onusienne. Il veille, notamment, à ce que les projets opérationnels de l’organisation en faveur de l’enfance répondent aux besoins et aux priorités des pays bénéficiaires et correspondent aux orientations énoncées par l’Assemblée générale et le Conseil économique et social de l’ONU, ainsi que les instruments internationaux relatifs aux droits des enfants.