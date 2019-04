Enseignement : Les contractuels refusent l’offre d’Amzazi et prolongent leur grève  

A l’issue de son conseil national tenu mercredi, la Coordination nationale des enseignants contractuels a annoncé ce jeudi qu’elle rejette les offres du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la coordination note qu’elle considère ces offres comme «un chantage qui ne révèle pas l’intention du ministère et sa volonté de régler ce dossier en l’absence d’une communication officielle et des garanties». Les enseignants des académies dénoncent aussi «la façon dont le ministère gère le dossier des contractuels en général et celui du dialogue en particulier», critiquant même «les conditions handicapantes l’ayant accompagné». «Pourquoi reporter le dialogue ? Ne fallait-il pas l’accélérer pour préserver l’intérêt des élèves ?» s’interrogent-ils.

Tout en insistant sur la nécessité d’un «dialogue sérieux sans conditions, basé sur l’annulation du système des contractuels et l’intégration dans le régime de base du ministère de l’Education nationale», la coordination annonce le prolongement de sa grève, promettant de revenir plus en détails sur cette étape dans un autre communiqué.

Les enseignants contractuels «tiennent pour responsable le ministère de l’Education nationale quant à la situation du système éducatif et l’appellent à prioriser l’intérêt des élèves», conclut le communiqué.

Pour rappel, le ministre de l’Education nationale Saïd Amzazi a présenté mardi, lors d’une réunion avec les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs, une proposition du gouvernement pour le règlement de ce dossier. Ainsi, selon des sources médiatiques, le ministère a promis de mettre fin à toutes les mesures disciplinaires annoncées auparavant et visant les enseignants contractuels. En contrepartie, ces derniers doivent regagner leurs classes dès la fin des vacances scolaires. Le département de l’Education a également promis un deuxième round de négociation avec les syndicats et la coordination des enseignants contractuels dès la fin des vacances scolaires.