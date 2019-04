CAN Egypte-2019 : Le Maroc dans le Chapeau 1 en attendant le tirage au sort

La sélection marocaine de football figure dans le Chapeau 1 du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN Egypte-2019), suite à la répartition, jeudi, par la Confédération africaine (CAF) des équipes qualifiées.

La répartition des 24 équipes qualifiées dans les différents chapeaux s’est faite conformément au dernier classement FIFA du 4 avril 2019, accepté globalement comme indicateur du niveau de ces sélections, ajoute la CAF.

Ainsi, le Maroc et le Nigeria ont rejoint le Chapeau 1, à la différence du dernier classement publié dimanche dernier.

De ce fait, le Maroc se retrouve aux côtés de l'Egypte, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie et le Nigeria. L'Algérie voisine figure, avec la RD Congo, le Ghana, le Mali, la Côte d’Ivoire et la Guinée dans le Chapeau 2.

Le classement a, en outre, connu différents changements au niveau des Chapeaux 3 et 4. Ainsi, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Bénin, la Mauritanie, le Madagascar et Kenya sont désormais dans le Chapeau 3, alors le Zimbabwe, la Namibie, la Guinée Bissau, l'Angola, la Tanzanie et le Burundi figurent dans le Chapeau 4.

Le tirage au sort de la 32e édition de la CAN, prévue du 21 juin au 19 juillet, aura lieu vendredi au Caire, avec la participation de plusieurs personnalités et d'une panoplie de stars du ballon rond africain, arabe et international. Cette édition sera la première du genre à connaître la participation de 24 sélections et à avoir lieu en été, au lieu de la période janvier-février.