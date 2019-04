Football : Mouad Hajji devient secrétaire général de la CAF

Le Marocain Mouad Hajji a été désigné, jeudi au Caire, nouveau secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF).

Il succède à ce poste à l'Egyptien Amr Fahmy, apprend-on auprès de la CAF dont le bureau exécutif s’est réuni jeudi dans la capitale égyptienne.

Le cadre marocain occupait avant cette nouvelle nomination le poste de coordinateur général de l’administration de la CAF.

Bras droit du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), et directeur administratif des équipes nationales à la FRMF, Mouad Hajji avait occupé plusieurs postes de responsabilités au Maroc et ailleurs, liés au football national et africain. Ainsi, il a déjà travaillé en tant président de la commission éthique du Raja de Casablanca et coordinateur général de l'Union nord-africaine de football.