Maroc : 841 hectares ravagés par des feux de forêts en 2018

Une superficie totale de 841 hectares a été touchée par des feux de forêts en 2018, année durant laquelle un total de 343 incendies ont été recensés, selon un bilan fourni jeudi par le Centre national de gestion des risques climatiques forestiers.

Si entre les deux dernières décennies, le taux d'incendies par an a augmenté de 17%, la superficie moyenne brûlée a diminué de 13% (3 372 à 2 928 ha/an) et le taux de superficie moyenne brulée par incendie a, à son tour, baissé de 31% (8 à 5,5 ha/incendie), a souligné le président du centre, Fouad El Assali, lors d'une réunion du comité directeur chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêts.

Au cours de cette rencontre, le Haut-commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, Abdeladim Lhafi a indiqué qu'en termes de superficie moyenne touchée par incendie, le Maroc se trouve en bonne position comparé aux pays du bassin méditerranéen qui enregistrent une moyenne dépassant les 16 ha/incendie.

Il a, à cet égard, relevé que le nombre d'incendies augmente pratiquement de 20% comparativement à la moyenne des dix dernières années et que la superficie incendiée est constituée majoritairement (62%) de strate herbacée et d’essences secondaires.

Le président du centre a indiqué que de nombreuses actions seront adoptées, dans le cadre notamment de la stratégie nationale de protection des forêts contre les incendies par le biais de plans territorialisés, avec Tétouan comme zone pilote, et la modélisation de la propagation du feu en temps réel.

Il a en outre fait savoir qu'un budget total de 200 millions de dirhams est alloué par le Haut-commissariat au programme 2019 de prévention et de lutte contre les incendies de forêts qui se décline en plusieurs actions préventives et opérationnelles. Il s'agit notamment des travaux d'entretien de tranchées pare-feu, de l'aménagement de points d'eau, de l'ouverture et de la réhabilitation de pistes forestières, de la construction et de l'entretien de postes vigies et de la mobilisation de guetteurs pour l'alerte en cas de départs de feu.