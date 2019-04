Energie renouvelable : Dernière ligne droite pour le parc éolien d’Innovent à Oualidia

La société française de développement et d’exploitation de parcs éoliens et solaires en France et en Afrique, Innovent SAS, a réussi à lever 200 millions de dirhams (20,76 millions USD) pour commencer la construction de son projet éolien à Oualidia au Maroc, rapporte le magazine Challenge. «Le développeur a pu boucler le financement et lancer dans la foulée les travaux de génie civil, lesquels seront suivis bientôt par l’installation de 12 éoliennes», poursuit le média.

Il s’agit des fermes Oualidia 1 et Oualidia 2, deux sites d’une capacité globale cumulée de 35 MW que développe depuis 2015 le français Innovent. Quant aux éoliennes, Challenge précise que 11 sont fabriquées en Finlande et une conçue par le chinois XEMC, déjà partenaire d’Innovent en Namibie dans un parc éolien en service depuis 2017. Le groupe français a ainsi investi plus de 50 millions de dirhams en fonds propres pour le développement de ce site, levant le financement de la phase de construction, qui nécessitera une enveloppe de près de 200 millions de dirhams.

Outre les fonds obtenus auprès d’un consortium de banques marocaines, l’acteur indépendant basé à Villeneuve-d’Ascq (nord de la France) a pu mobiliser un financement participatif via la plateforme Lendosphère, grâce à la confiance de 720 prêteurs qui ont souscrit aux obligations spécialement émises par l’émetteur pour financer ce projet marocain, pour un total d’un million d’euros (près de 11 millions de dirhams).