Le Maroc maintient sa note souveraine auprès de Moody’s

Dans un rapport publié mercredi, l’agence de notation américaine Moody’s a maintenu la note de crédit du Maroc à «Ba1 stable», estimant que le profil de crédit dans le royaume «reflète sa résilience démontrée aux chocs internes et externes, soutenue par l’accès du gouvernement à des marchés de capitaux nationaux relativement profonds, ce qui le protège de la volatilité des marchés internationaux des capitaux».

Ce profil de crédit traduit également le passage du Maroc aux industries d’exportation à plus forte valeur ajoutée, telles que l’automobile et l’aéronautique. Cependant, l’agence fait état de contraintes en matière de notation, notamment la valeur basse du PIB par habitant, un endettement élevé et une croissance modérée en dehors du secteur agricole, selon le rapport.