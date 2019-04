Sahara : Horst Köhler a briefé le Conseil de sécurité

Horst Köhler a briefé le Conseil de sécurité, cet après-midi à huis-clos, sur la situation au Sahara occidental. L’occasion pour le représentant personnel du secrétaire général de l’ONU de revenir sur les deux rounds de négociations tenus à Genève respectivement en décembre 2018 et mars 2019, ayant réuni les représentants du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du Polisario.

Une fois de plus, les Quinze ont «apporté un soutien total aux efforts» de Köhler «visant à faire avancer le processus politique au Sahara occidental. La solution au conflit doit être mutuellement acceptable, réaliste, pratique et durable, et permettre l'autodétermination de son peuple», indique sur son compte Twitter la mission de l’Allemagne aux Nations unies.

Dans les jours à venir commenceront les tractations autour du projet de résolution. Comme de coutume c’est à Washington que revient la rédaction du texte. Une mouture qui sera, ensuite, soumise à la consultation des Etats du «Club des amis Sahara occidental» et autres membre du Conseil en vue d’y apporter des amendements.