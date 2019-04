Maroc : Médecins et ministère de la Santé créent une commission conjointe

Le ministère de la Santé et l'Ordre national des médecins ont convenu, mercredi à Rabat, de créer une commission conjointe chargée de se pencher sur les dossiers des textes d'application des lois relatives à l'exercice de la profession et de la carte sanitaire.

Lors d'une réunion avec le président et les membres de l'Ordre national des médecins, le ministre de la Santé, Anass Doukkali a approuvé la mise en place d'une commission conjointe composée de représentants du ministère et de l'Ordre après l'élection de ses structures, en vue d'accélérer le traitement des dossiers d’intérêt commun, notamment les textes d'application des lois régissant la pratique de la médecine et la carte sanitaire et l'offre de soins.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, le ministre a également souligné l'engagement de son département à apporter son soutien total à l'Ordre afin de mener à bien ses fonctions dans divers domaines, notamment l'encadrement du travail médical, le renforcement de l'éthique de la profession médicale et la lutte contre tout ce qui affecte l'image et le statut du médecin, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ajoute la même source.

Le président de l'Ordre national des médecins, Boubekri Mohammadin a, pour sa part, salué le soutien constant du ministère de la Santé à tous les programmes et travaux de l'Ordre, s'engageant à poursuivre les concertations avec afin de promouvoir le secteur de la santé et les conditions de son personnel, particulièrement les médecins, en vue d'améliorer les conditions de santé des citoyens.