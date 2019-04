Espagne : Un Marocain parmi les lauréats du Concours international du micro-récit

Le jeune écrivain marocain Mohamed Haddach a reçu mercredi l'accessit (prix honorifique) de la 5ème édition du Concours international du micro-récit, organisée par la Fondation César Egido Serrano, pour un récit en langue arabe.

Le texte du jeune Haddach, 27 ans, s'est distingué parmi quelque 43.185 productions issues de 172 pays. La Mexicaine Tere de las Casas et l'Israélienne Noam Shalit ont été récompensées elles aussi lors de ce concours pour leurs récits respectivement en espagnol et en hébreux. Le premier prix de cette édition, doté de 20.000 dollars, est revenu à Devlin Elliott, acteur, réalisateur et producteur cinématographique américain.

Les distinctions ont été remises aux lauréats au cours d'une cérémonie au Palais de Fuensalida, siège de la présidence de la communauté autonome de Castille-La Manche, en présence de plusieurs personnalités et de représentants du corps diplomatique étranger accrédité dans le pays ibérique, notamment l'ambassade du Royaume à Madrid.

L'Espagne, l'Argentine, les États-Unis, le Venezuela et l'Égypte arrivent en tête des pays en termes de récits présentés à ce concours. Selon les organisateurs, le Maroc figure aux côtés notamment du Royaume-Uni, du Canada, de l'Inde, du Chili et de l'Allemagne parmi les pays ayant signé une importante participation à ce concours international