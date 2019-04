Pays-Bas : Deux Marocains commissaires du festival «Read my World»

L’écrivain Mahi Binebine, avec la journaliste littéraire et féministe Fedwa Misk, ont été désignés comme commissaires de la septième édition de «Read my World». / Ph. DR

L’écrivain Mahi Binebine et la journaliste littéraire et féministe Fedwa Misk ont été désignés commissaires de la septième édition de «Read my World», festival international de littérature d’Amsterdam, annonce-t-on dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Les deux Marocains proposeront une liste des auteurs invités et fourniront le programme, précise-t-on de même source. De plus, une rencontre publique avec les deux commissaires aura lieu le 16 avril au Nieuwe Liefde, à Amsterdam.

La septième édition du festival, qui aura lieu du 10 au 12 octobre 2019 au Tolhuistuin Amsterdam, portera sur le Maroc. Ainsi, de nombreux poètes, romanciers, artistes et militants se rendront au festival «Read my World» cet automne pour montrer et célébrer les voix et les visages contemporains de la littérature et des arts.