France : Un rapport parlementaire pointe du doigt les discriminations au sein de l’armée

Depuis mars dernier, un rapport d’information sur «les dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des forces armées» françaises crée des tensions à l'Asemblée nationale, notamment parmi les députés de Commission de la défense nationale et des forces armées. Œuvre de Bastien Lachaud (FI) et de Christophe Lejeune (LaREM), le document décrit en effet les difficultés de l’institution militaire à faire face aux discriminations qui la gangrènent, ce qui a suscité des échanges tendus le 27 mars dernier, a rapporté ce mardi RFI.

Ainsi, les auteur du rapport réclament des mesures, perçus polémiques par d’autres. Il s’agit, entre autres, de féminisation des grades, de respect de la laïcité en interdisant à la hiérarchie d’utiliser les mails professionnels pour inviter les troupes à des messes traditionnelles, ou encore la mise en place de rations de combat végétariennes, selon la même source. En effet, le rapport montre qu’entre 2014 et 2017, les femmes ont subi «la grande majorité des cas graves signalés de harcèlements moraux, sexuels, ainsi que de violences sexuelles» malgré les efforts engagés.

Par ailleurs, les discriminations racistes ou religieuses ont aussi la peau dure. Témoignage d’un sous-officier dans l’armée de terre à l’appui, le rapport souligne des cas de licenciement pour motif d’observation du ramadan ou d’exercice de la prière, ou encore une forme de ghettoïsation des unités, avec celles ou les Antillais, les Africains et les Nord-africains y sont les plus présents et d’autres à forte dominance blanche.

Par ailleurs, le rapport pointe du doigt le fait que le VIH soit toujours un sujet tabou au sein de l’armée, en plus de l’homophobie dont des membres de l’armée sont encore victimes. Autant de questions qui ne risquent pas de passer inaperçues dans les prochains jours, si le débat autour de ces différentes questions est élargi au sein des députés.