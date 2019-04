Tramway casablancais : Nouvel appel d'offre pour les lignes 3 et 4

Casa Transport a lancé un nouvel appel d’offre dans le cadre du projet de réalisation des lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca. Cet appel d’offre concerne les «travaux de la plateforme-voie ferrée», précise la société de développement local sur son site.

Ainsi, l’appel d’offre se répartit en trois lots. Le premier concerne la zone s’étalant du croisement des boulevards Mohammed VI et Driss El Harti jusqu’au centre de maintenance El Hantate. Son coût est estimé à 520 millions de dirhams. Le deuxième concerne la zone s’étalant du quartier industriel Hay Moulay Rachid jusqu’au croisement des boulevards Oulad Ziane et Puissesseau, avec un coût estimé à 471,9 millions de dirhams. Le troisième lot concerne, pour sa part, la zone «Mers sultan-Place la Victoire-Rue Barathon-Puissesseau-Casa port-Place Zellaqa-Mohamed Smiha jusqu’au croisement du boulevard Driss El Harti et Mohammed VI», avec un coût estimé à 501,6 millions de dirhams. L’ouverture des plis est prévue mardi 11 juin 2019.

Sur son portail, la société de développement local note que globalement, le projet des lignes T3 et T4 est actuellement à la «phase de travaux préparatoires», notant que l’avancement des travaux de déviation des réseaux souterrains atteint 60% en ce mois d’avril et que ceux de l’infrastructure et de la plateforme-voie ferrée débuteront en octobre 2019.

La ligne T3, d’une longueur de 14 km, comportera 20 stations et desservira les axes : Boulevards Abdelkader Essahraoui, Idriss El Allam, Idriss Harti, Mohammed VI, Place de la Victoire, Mohammed Smiha, Gare Casa Port, selon Casa Transport. La ligne T4 comptera, quant à elle, 18 stations sur une longueur de 12 km, en desservant les axes : Boulevards Okba Ibnou Nafiaa, Idriss al Harti, Idriss El Allam, Forces Auxiliaires, Boulevard du Nil, Anoual, 10 Mars, Oulad Ziane, Place de la Victoire, Rahal Meskini, Allal El Fassi.

Les deux lignes seront réalisées «simultanément selon un calendrier commun et nécessiteront un budget d’investissement de 7 milliards de dirhams», pour une mise en service prévisionnelle prévue en 2022.