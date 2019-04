Maroc : Des élus interpellent Abdelkader Amara sur les accidents des ouvrières agricoles

Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau / Ph. DR.

Au vu des multiples accidents de route dont les ouvrières sont victimes sur leur chemin vers les champs où elles travaillent, le groupe parlementaire de l’Istiqlal à la Chambre représentants a demandé la convocation du ministre de tutelle, Abdelkader Amara, au Parlement pour s’expliquer devant les députés.

Dans ce sens, les élus ont appelé aussi à une réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement. L’objectif est de discuter des causes et des circonstances de ces drames, ainsi que des conditions du transport des travailleuses.

Cette requête est formulée quelques jours après l’accident de Moulay Bousselham ayant fait plus de huit morts parmi des ouvrières agricoles de champs de fraises, et au lendemain d’un autre dans la province de Taroudant qui a fait hier un mort et cinq blessés graves, selon Alyaoum24.

Contactés précédemment Yabiladi, syndicats du secteur agricole et coordinations professionnelles ont affirmés que ces accidents étaient très courants, mais qu’ils bénéficiaient de peu d’intérêt de la part des acteurs concernés, malgré les nombreuses sollicitations des ministères concernées, principalement celui du Transport et celui du Travail.