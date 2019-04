Algérie : Le «Marocain» Bensalah désigné président par intérim pendant 90 jours

C’est désormais officiel. Le «Marocain» Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, assume la présidence de l’Algérie pendant au moins 90 jours, annonce ce mardi la chaîne Echourouk News. Il succède, ainsi, au démissionnaire Abdelaziz Bouteflika, natif de Oujda. Une désignation conforme à l’article 102 de la constitution algérienne.

Abdelkader Bensalah, issu des rangs du Rassemblement national (RND) d’Ahmed Ouyahia, accède à la magistrature suprême après que les deux chambres du Parlement algérien aient confirmé ce matin la vacance du poste de président.

Le nouveau chef d’Etat par intérim, 77 ans, est l'un des trois «B» que la rue algérienne réclame leur départ, depuis des semaines. Le chef du gouvernement Noureddine Bedoui et le président du conseil constitutionnel, Tayeb Belaiz complètent la liste. La balle est plus que jamais dans le camp de l’armée au moment où tous les regards se dirigent vers le général Gaïd Salah.

La séance de ce mardi a connu le boycott de plusieurs députés islamistes et laïques de l’opposition, mais sans aucune incidence sur le quorum obtenu grâce à la présence des parlementaires de l'ancienne «Alliance présidentielle».