Le roi adresse un message de condoléances à la famille de Mohamed El Ghali Eddadssi

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du professeur Mohamed El Ghali Eddadssi, membre du Conseil supérieur des Oulémas.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime à la famille et aux proches du défunt et, à travers eux, à l'ensemble des oulémas du pays, particulièrement les membres du Conseil supérieur des Oulémas, ainsi qu'à tous ses amis et étudiants, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion.

Le roi dit partager les sentiments de tristesse des proches du regretté en cette pénible épreuve, priant le Tout-Puissant de rétribuer amplement le défunt pour les services méritoires rendus à sa patrie et à sa religion.