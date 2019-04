Islamophobie : Donald Trump et Fox News sous le feu des critiques

Le président américain Donald Trump et la chaîne Fox News sont sous le feu des critiques, accusés de nourrir un climat d’islamophobie à la suite de l’arrestation d'un partisan de Donald Trump qui avait menacé de tuer Ilhan Omar, membre du Parti démocrate et représentante du Minnesota au Congrès des États-Unis, indique The Guardian.

Patrick Carlineo, originaire d’Addison, dans l’Etat de New York, a été arrêté vendredi. Il est accusé d’avoir passé un appel téléphonique menaçant au bureau d’Ilhan Omar. Selon le FBI, Carlineo a déclaré à un membre du personnel : «Travaillez-vous pour les Frères musulmans ? Pourquoi travaillez-vous pour elle ? C’est une putain de terroriste. Je vais lui mettre une balle dans son putain de crâne.»

Bien que Fox News n’ait pas été mentionné par Patrick Carlineo, la représentante du 14e district de New York à la Chambre des représentants, Alexandria Ocasio-Cortez, également démocrate, a établi un lien direct entre les propos controversés de la présentatrice Jeanine Pirro. Le mois dernier, celle-ci a en effet critiqué le port du hijab de la femme, demandant si cela signifiait «son adhésion à la charia».

Dans un tweet publié samedi, Alexandria Ocasio-Cortez a ainsi laissé entendre qu’il existait un lien entre les commentaires de la présentatrice et les menaces de mort formulées à l’égard d’Ilhan Omar.

Understand when Jeanine Pirro goes on Fox + rallies people to think hijabs are threatening, it leads to this.



Folks who imply we’re “bad” for politics, the party, the country, etc. have no idea the threats we deal w/ because of that kind of language.



Talk policy, not personal. https://t.co/udFg3LMdgB