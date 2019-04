Sahara : La surveillance des droits de l’Homme soulignée dans le rapport de Guterres

«Une surveillance indépendante, impartiale, globale et soutenue de la situation des droits de l'homme est nécessaire pour garantir la protection de toutes les personnes au Sahara occidental». Tel est le constat formulé par le secrétaire général des Nations unies dans la copie avancée de son rapport sur la situation au Sahara occidental et la MINURSO.

Un document, consulté par Yabiladi, dans lequel Antonio Guterres rapporte que «le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) est préoccupé par la tendance persistante à la restriction des droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association au Sahara occidental». «Au cours de la période considérée, le HCDH a continué de recevoir des informations faisant état de harcèlement, d’arrestations arbitraires, de confiscation de matériel et de surveillance excessive de journalistes, de blogueurs et de défenseurs des droits de l’homme couvrant des violations des droits de l’homme sur le territoire», poursuit le secrétaire général de l’ONU.

Rappelant que «l’accès au Sahara occidental est resté limité pour certaines personnes», le document affirme qu’«au moins 15 personnes au cours de la période considérée (novembre 2018 à avril 2019, ndlr) ont été expulsées du territoire du Sahara occidental ou en ont été empêchées, parmi lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des chercheurs, des avocats et des représentants d’organisations internationales non gouvernementales».

«J’exhorte les parties à respecter et à promouvoir les droits de l’homme, notamment en abordant des questions en suspens, en renforçant la coopération avec le HCDH et les mécanismes des droits de l’homme des Nations unies, et en facilitant leurs missions de suivi», note Antonio Guterres.

Les objections marocaines sur le travail de la MINURSO pointées du doigt

Ce dernier cite aussi des «actes de torture et des mauvais traitements infligés à des prisonniers sahraouis au Maroc» qui «ont continué d’être signalés». «Le Haut-commissariat (aux droits de l’Homme, ndlr) a reçu plusieurs communications d’avocats et/ou de membres de la famille du groupe de prisonniers de Gdeim Izik, selon lesquelles plusieurs membres du groupe auraient été soumis à de la torture, de l’isolement prolongé, de la négligence médicale, au refus de laisser leur famille leur rendre visite et à l’accès à des mécanismes de surveillance indépendants», ajoute-t-il.

Le document précise qu’«au moins quatre des prisonniers sont entrés ou ont poursuivi une grève de la faim d’une durée allant de 48 heures à plus de 30 jours ; certains de ces prisonniers ont par conséquent développé des états de santé critiques».

L’autre point défavorable à l’encontre du royaume concerne «le manque d’accès» de la MINURSO aux interlocuteurs locaux au Sahara. Une situation «qui continue de limiter la capacité» de la mission de «réaliser une évaluation indépendante de la situation au Sahara Occidental, à des fins d’analyse ou de sécurité, et de s’acquitter de ce fait de la tâche qui lui a été confiée d’aider mon envoyé personnel», poursuit le secrétaire général de l’ONU. Celui-ci déplore que «ces restrictions n’ont fait que se renforcer au cours de la période considérée», malgré la demande de Horst Kohler. Une demande qui «a eu pour résultat que le Maroc a de nouveau formulé des objections catégoriques, affirmant que de tels contacts étaient incompatibles avec le mandat de la MINURSO».

D’ailleurs, sur ce point précis, Antonio Guterres note que «la perception de l’impartialité de la Mission reste également affectée par l’imposition par le Maroc, depuis longtemps, de plaques d’immatriculation marocaines aux véhicules de la MINURSO situés à l’ouest du mur de sable». Une mesure qui reste contraire à «l’accord de principe conclu avec le gouvernement marocain en 2015».