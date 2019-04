Italie : Une fausse alerte à la bombe retarde le départ d’un ferry pour le Maroc

A Gènes, un ferry à destination de Tanger a été gardé sur le quai du port, à cause d’une fausse alerte à la bombe donnée dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les médias locaux, un appel téléphonique anonyme a signalé la présence d’explosifs à bord, ce qui a poussé les autorités portuaires et antiterroristes à bloquer l’embarquement qui était en cours.

Tous les passagers et les véhicules ont été contrôlés avec l’aide de chiens de police et de capteurs de substances explosives. Cette procédure est beaucoup plus longue que les vérifications habituelles effectuées avant un départ, puisqu’elle permet des vérifications plus précises et plus pointus dans des cas spécifiques comme celui d’une menace d’explosion.

Par ailleurs, un dispositif d’alarme a été activé pour détecter des voitures ou des camions qui pourraient être suspects, car garés pendant longtemps sans que leurs conducteurs ne soient rapidement identifiés. Après quoi, l’embarquement a repris de manière normale vers le Maroc, conclut-on de mêmes sources.