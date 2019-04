Une marche symbolique à Rabat à l'occasion de la Journée mondiale de la santé

Une marche symboliquea été organisée, dimanche au parc Hassan II à Rabat, sous le thème «La santé pour tous et par tous : des paroles aux actes» et ce, à l’occasion de la Journée mondiale de la Santé. Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Santé, Anass Doukkali a indiqué que cet événement sportif, organisé en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), constitue une occasion pour jeter la lumière sur les efforts et les progrès réalisés au niveau du système de santé au Maroc.

Dans ce cadre, il précise que le taux de couverture médicale a atteint 62% et que son département œuvre à généraliser ces systèmes, dans la perspective de couvrir 90% de la population, tout en assurant cette prestation également aux professions indépendantes et libérales, aux étudiants et aux migrants.

Pour sa part, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreysus a souligné que le Maroc est un modèle en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, notamment en adoptant la loi sur la taxation des boissons sucrées pour freiner l’obésité. Après avoir appelé tout le monde à faire de l’exercice chaque jour pour rester en bonne santé, le responsable a expliqué que les maladies non transmissibles se développaient dans le monde entier, soulignant que le meilleur moyen de les combattre est de lutter contre les facteurs de risque, dont l’inactivité physique.

Depuis l’année dernière, l’OMS encourage les pays à accorder leur attention à l’activité physique, tout en mettant l’accent sur d’autres facteurs de risque, notamment l’alcool, le tabagisme et certains problèmes liés à la nutrition, a-t-il poursuivi. La marche symbolique a été marquée par la participation du directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, ainsi que de plusieurs responsables gouvernementaux, représentants de corps diplomatiques et d’organisations internationales, en plus des personnalités artistiques et sportives.