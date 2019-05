Maroc : Comment réagir en cas de grève d’une compagnie aérienne ?

Lorsque vous êtes confronté à une grève d’un transporteur, ce dernier peut s’abstenir de vous indemniser s’il arrive à démontrer qu’elle est imprévisible ou non voulue. C’est pour ça qu’il faut avoir certains réflexes pour obtenir rapidement votre indemnisation.

Il faut impérativement conserver la carte d'embarquement qui indique clairement le code de confirmation de votre réservation. N'hésitez pas à demander à la compagnie d'assurer votre hébergement et votre restauration. Et surtout, cherchez à connaître les raisons ayant conduit à la grève. Plus vous aurez d'informations, mieux ce sera pour la formulation de votre demande d'indemnisation.

Evitez par ailleurs d'accepter toute offre que pourrait vous faire la compagnie, restreignant ainsi vos droits. De même, vous devez prendre le soin de ranger dans un lieu précis les pièces justificatives des dépenses que vous aurez engagées en raison de l'annulation du vol suite à la grève. Tous ces documents vous permettront de constituer un dossier solide pour la demande d'indemnisation.



Si toutefois, une compagnie aérienne refuse de vous accorder votre dû, vous pouvez saisir la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Selon le cas, vous pouvez même engager une action en justice contre la compagnie aérienne.

Comment se faire rembourser un billet d'avion Easyjet ?

Que ce soit pour une annulation de vol, un retard ou une grève, pour prendre l'exemple d'EasyJet, vous ne devez pas hésiter à faire appel au service réclamation Easyjet si toutes les conditions sont réunies. Les délais de demande d'annulation et de réclamation pour le remboursement d'un billet d'avion Easyjet sont très courts contrairement aux réclamations d'indemnisation pour vol annulé ou vol retardé qui peuvent s'effectuer parfois plusieurs années après l'incident.

Cependant la procédure qui va suivre la réclamation de remboursement pourra vous sembler très complexe. En effet, les réclamations directes n'aboutissent souvent pas et les délais de réponse sont très longs ou ne connaissent pas une suite favorable. Pour réclamer un remboursement de vol Easyjet et avoir gain de cause rapidement, il est donc conseillé de demander l'assistance de Indemniflight.

Ce commissionnaire prendra en charge gratuitement votre dossier de bout en bout par des professionnels qui maîtrisent tous les rouages du système et disposent d'une bonne relation avec des dizaines de compagnies aériennes. Ils pourront donc prendre en charge votre dossier que ce soit pour la réclamation d'un remboursement Easyjet pour un vol annulé ou pour la réclamation d'une indemnité de retard.