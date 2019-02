Union africaine : Moussa Faki optimiste concernant l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange

Le président de la Commission de l’Union africaine espère l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC) «dans les prochaines semaines». Un vœu qu'il a exprimé, hier à Addis-Abeba, dans son allocution à l’occasion de l’ouverture de la réunion du Conseil exécutif de l'UA.

«Les six pays qui n'ont pas encore signé cet instrument le feront dans les plus brefs délais et ceux qui l'ont déjà fait concluront rapidement les procédures de ratification», a déclaré Moussa Faki.

C’est au sommet extraordinaire de l'UA, organisé en mars 2018 à Kigali, que 44 membres de l’Union africaine ont signé l’accord de la création de la ZLEC. Le Maroc y était représenté par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani. Néanmoins, le Parlement marocain ne l’a pas encore ratifié.

L’entrée en vigueur de la Zone nécessite au moins 22 ratifications.