Une exposition raconte comment, au Moyen-Âge, tous les chemins menèrent au Sahara

L’Afrique n’est pas qu’un seul et même pays, de surcroît corrompu, arriéré et malade, comme le véhiculent nombre de récits occidentaux. C’est au contraire l’image d’une Afrique riche et influente que veut montrer l’exposition qui se tient actuellement au Block Museum of Art, situé sur le campus de la Northwestern University à Evanston, dans l’Illinois, «première grande exposition américaine» consacrée à l’exploration du commerce médiéval en Afrique de l’Ouest, indique le magazine Chicago Reader.

Intitulée «Caravanes d’or, fragments de temps : art, culture et échanges à travers l’Afrique saharienne médiévale», elle raconte comment des marchands de toute l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient, en quête d’or et de sel fin, ont traversé le Sahara, abritant alors plusieurs grands royaumes d’Afrique, et ont interagi avec les populations et découvert leur culture. Textiles, figurines en terre cuite et fragments de manuscrits, sculptures en ivoire et en cuivre coulé, céramiques et pièces d’or… A travers 250 œuvres d’art et pièces archéologiques originaires d’Afrique et d’Europe, répartis entre les VIIIe et XVIe siècles et sur une échelle de plusieurs milliers de kilomètres, l’exposition revient sur ces réseaux de commerces sophistiqués et multidirectionnels, tous imbriqués dans une interdépendance mondiale.

A y regarder de plus près, cette exposition, dont l’organisation fut un vrai challenge pour ce musée universitaire «relativement petit», n’a en réalité rien de surprenant : la Northwestern University abrite en effet le premier programme d’études africaines aux États-Unis, fondé en 1947, ainsi que la bibliothèque d’études africaines Melville J. Herskovits. C’est sans compter ses relations et son influence mondiales, qui lui ont facilité les prêts et collaborations et lui ont permis de consulter des institutions partenaires et des archéologues au Mali, au Maroc et au Nigéria.

Un brassage culturel, linguistique et matériel

Juxtaposant des œuvres d’art médiévales d’Europe et d’Asie, la conservatrice Kathleen Bickford Berzock s’appuie sur les récentes découvertes archéologiques d’importantes villes du commerce transsaharien, notamment Sijilmassa, dont l’emplacement actuel correspond à la ville de Rissani, au sud d’Errachidia, dans la région de Tafilalet, ainsi que les villes maliennes de Gao et Tadmekka – cette dernière étant aujourd’hui dénommée Essouk.

Les contrastes Europe-Afrique «illustrent les liens esthétiques et culturels entre les personnes qui vivaient le long des routes commerciales», souligne le Chicago Reader. «L’un des aspects les plus intéressants de l’exposition, c’est qu’elle ne peut pas être compartimentée en une exposition africaine ou médiévale. Elle ne peut pas être facilement cataloguée», explique Kathleen Bickford Berzock. «C’est une exposition qui a pour base l’Afrique, mais qui relie [le continent] à une perception du monde beaucoup plus large», ajoute la conservatrice.

«Les cartes exposées montrent les principales routes commerciales traversant le Sahara pendant la période médiévale, reliant les villes et les villages qui servaient de centres commerciaux. Les routes du Sud reliaient les commerçants au fleuve Niger et à la région forestière africaine du Mali et du Ghana, tandis que celles du nord empruntaient les vastes réseaux de la mer Méditerranée et de l’Europe. Des voies orientales reliaient les villes sahariennes au Levant et aux routes de la soie de l’Asie centrale et orientale», raconte le Chicago Reader.

L’exposition est agrémentée de vidéos installées à des endroits stratégiques de l’espace muséal, renseignant sur le contexte social et historique de l’époque, notamment le brassage des cultures, des langues et des biens. On y découvre même l’un des derniers marchands de sel au Maroc, parlant de son activité aujourd’hui et de l’héritage du commerce transsaharien. Un érudit de la production de perles de verre médiévales discute des possibilités inhérentes à la présentation de fragments archéologiques avec d’autres œuvres d’art, tandis qu’un autre spécialiste aborde les pratiques de la sculpture médiévale française en utilisant des matériaux africains.