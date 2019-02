Enigma, la société cofondée par le Marocain Hicham Oudghiri qui intéresse PayPal

Le shutdown ayant paralysé une partie des administrations fédérales aux Etats-Unis a permis à l’entreprise Enigma de se démarquer dans le pays de l’Oncle Sam. Ainsi, l’entreprise spécialisée dans la technologie financière a pu résumer les coûts croissants de cet arrêt d’activités gouvernementales en temps réel sur un site Web créé par ses soins et intitulé Government Shutdown 2018-2019.



Elle explique sur son site, accessible gratuitement, ses mission de «transformer des données disparates en représentations riches de relations dans le monde réel, en fournissant une source fiable d'informations sur les personnes, les lieux et les entreprises».



Et c’est plutôt la capacité de cette entreprise cofondée par le Marocain Hicham Oudghiri à «interpréter rapidement des données collectées de plusieurs sources, publiques et privées, et à créer une vision personnalisable de l'économie mondiale qui a attiré certaines des plus grandes entreprises mondiales», rapporte cette semaine le magazine américain Forbes. Celui-ci cite notamment BlackRock, PayPal, American Express, MetLife, BB & T, Celgene, Merck et EMD Millipore, «en passant par de nombreux clients qui payeront plus d'un million de dollars par an pour avoir accès à ces informations».



Forbes estime aussi que la valeur d’Enigma s’élève à 750 millions de dollars, avec des revenus de 30 millions de dollars par an, la société ayant doublé sa clientèle en 2018.



L’entreprise est fondée par Hicham Oudghiri et Marc DaCosta, meilleurs amis depuis leur rencontre il y a 16 ans alors qu'ils étaient étudiants de premier cycle à l'Université de Columbia, où ils ont étudié la philosophie, poursuit Forbes. Leur startup organise des informations provenant de milliers de sources à travers le monde dans une seule interface, entièrement liée.