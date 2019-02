Royaume-Uni : Camilla Parker Bowles opte pour le caftan lors d’un dîner au Buckingham Palace

Camilla Parker Bowles, l’épouse du prince Charles, craque pour le caftan. La duchesse de Cornouailles a en effet arboré cette tenue traditionnelle lors du dîner annuel du British Asian Trust, qui s’est tenu mercredi 6 février au Buckingham Palace, indique le site Plurielle.ma.

Camilla Parker Bowles, 71 ans, s’est affichée dans «un caftan vert émeraude et argenté serti de cristaux qu’elle a porté à sa façon : sans ceinture pour un effet robe et sans bijoux extravagants non plus, le caftan étant assez chargé lui-même», souligne le site marocain.

Last night, The Prince of Wales, accompanied by The Duchess of Cornwall, hosted a reception and dinner at Buckingham Palace for supporters of @britishasiantst.



The Prince founded the Trust, alongside a group of visionary British Asian business leaders, in 2007. pic.twitter.com/KN0koxKarp