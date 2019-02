Cybersécurité : Le Maroc est l’un des pays les moins sécurisés selon Comparitech

La compagnie britannique Comparitech, basée au sud-ouest de Londres, a publié mercredi son rapport annuel sur la cybersécurité dans le monde, basé sur le Global Cybersecurity Index (GCI) de l’Union internationale des télécommunications. L’occasion de se focaliser sur 60 pays de plusieurs régions du globe, dont le Maroc.

Selon l’étude, qui classe en premier les pays les moins sécurisés dans le monde en termes de cybersécurité, le Maroc arrive au 25e rang avec un score de 36,47 points. Le royaume enregistre un pourcentage de 10,61% de «mobiles infectés par des logiciels malveillants». Le rapport indique aussi que «1,5% d’utilisateurs ont fait l’objet d’attaques financières liées à ces logiciels», alors que le pourcentage d’ordinateurs infectés atteint 21,7%.

Le Maroc, 3e pays arabe le plus sécurité

Comparitech indique aussi que le Maroc enregistre un pourcentage d’attaques telnet (par pays d’origine) de 0,11% et un pourcentage d’attaques par cryptomères de 3,01%. Le document attribue aussi au pays un score de 0,541 pour la préparation aux cyberattaques, la meilleure note étant celle du Singapour avec 0,925. Il attribue à la législation nationale en la matière le score de 4 points sur 10, au moment où il attribue le score de 7 points aux législations les plus récentes en termes de cybersécurité et couvrant tous les domaines cités dans l’étude de plusieurs pays comme la France, la Chine, la Russie et l’Allemagne.

Dans le monde arabe, l’Arabie saoudite serait le pays le plus sécurisé, occupant ainsi la 32e place mondiale avec un score de 32,99 points. Le royaume wahhabite est talonné par la Tunisie, le Maroc, les Emirats arabes unis et l’Egypte.

Dans le monde, l’Algérie serait le pays le moins sécurisé en matière de cybersécurité. Le rapport, qui attribue au voisin de l’Est un score de 55,75 points, pointe du doigt l’absence de législation, en plus de taux élevés de logiciels malveillants. Sur les 60 pays analysés par le rapport, le Japon, la France, le Canada et le Danemark sont les pays les plus sécurisés dans le monde en 2018.

Toutefois, Comparitech estime qu’«aucun pays n’est en tête de liste à tous les niveaux». «Les pays que nous avons analysés pourraient apporter des améliorations significatives», précise l’entreprise qui fournit des outils et des comparaisons aux consommateurs américains, britanniques et bien d’autres s’agissant des services technologiques.