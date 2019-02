Football : Les Maroco-scandinaves au cœur d'une opération de prospection

L’absence de représentants de la FRMF dans les pays scandinaves prive le Maroc de bons joueurs. Une situation à laquelle la Fédération royale marocaine de football compte remédier, en lançant une vaste opération de prospection dans ces pays. Celle-ci sera menée par la Direction technique nationale.

Selon le journal Assabah qui rapporte l’information, la FRMF disposerait d’informations qui confirment la présence en grand nombre de pépites marocaines au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande. Des «joueurs bien formés qui seraient dotés d’une bonne technique de jeu et d’une bonne condition physique».

La direction technique nationale tentera ainsi de palier à un «manque de présence permanente dans ces pays scandinaves», conclut le journal.

Pour rappel, la sélection nationale norvégienne comprend, à titre d’exemple, cinq joueurs d’origine marocaine. Il s’agit notamment d’Omar Elabdellaoui, Haitam Aleesami, Mohamed et Tarik Elyounoussi et Mohammed Abdellaoue. Cinq joueurs marocains qui ne pourront malheureusement plus porter le maillot national. Les joueurs titulaires d'une double nationalité ne peuvant plus jouer pour une autre sélection nationale s’ils ont disputé tout ou partie un match officiel avec une première équipe de leur choix.