Le Maroc participe à la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech

Le Maroc prend part à la réunion ministérielle de la Coalition mondiale anti-Daech, qui se tient ce mercredi au siège du département d'Etat américain à Washington.

Le Maroc est représenté à cette conférence par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita. Participent à cette réunion les chefs de la diplomatie de 79 Etats membres de la Coalition.

Le département d'Etat avait annoncé que la réunion prévoit «des discussions approfondies sur la défaite territoriale imminente de l'Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie, qui est le résultat de quatre ans de coalition et des efforts de nos partenaires, et une étape importante vers la défaite durable de l'EI».

«Les ministres échangeront sur la prochaine étape de la campagne en Irak et en Syrie, qui se focalisera sur la façon de se prémunir contre la réapparition de l'EI à travers la stabilisation et l'assistance sécuritaire», avait souligné un communiqué de la diplomatie américaine.

Ils débattront également des prochaines échéances pour affaiblir les réseaux internationaux de Daech et ses filiales à l'extérieur de l'Irak et de la Syrie.

Une réunion qui se tient «à un moment clé dans un combat coordonné», a-t-on ajouté, soulignant que «les Etats-Unis sont déterminés à empêcher la réémergence de Daech en Syrie et Irak après le retrait des forces US de Syrie, tout en demeurent engagés à travailler avec la Coalition mondiale pour continuer à détruire les vestiges de Daech et contrarier ses ambitions internationales».

La Coalition mondiale se réunit régulièrement pour coordonner et améliorer les efforts communs pour contrer Daech. La dernière réunion ministérielle s'était tenue le 12 juillet 2018, avec une partie des pays membres de la Coalition. Le Maroc avait abrité, le 26 juin 2018 à Rabat, la dernière réunion des directeurs politiques de la Coalition anti-Daech.