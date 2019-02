Tramways casablancais : Les travaux de déviation des réseaux de Lydec achevés fin juin

Les travaux de déviation des réseaux d'eau potable, d’assainissement liquide et d’électricité, dans le cadre de la réalisation des lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca, seront achevés fin juin 2019. C’est ce qu’indique Lydec, opérateur de services publics qui gère la distribution d'eau et d'électricité, la collecte des eaux usées et pluviales et l'éclairage public au Grand Casablanca.

A fin décembre 2018, Lydec affirme, dans un communique, un taux d’avancement global des travaux de 30% au niveau de la ligne T3, «conformément au planning défini». L’entreprise avait lancé les travaux sur cette ligne en juillet 2017.

Quant à la ligne T4, précise-t-on, le taux d’avancement global des travaux de déviation était de l’ordre de 65%, à fin décembre 2018. Le chantier sur cette ligne avait démarré en juin 2018.

Selon l’entreprise, il s’agit de dévier, au total, 15 km de réseaux d’eau potable, 15 km en assainissement et 29 km en électricité dont 23 km de réseaux haute tension (HTA).

Sept quartiers et boulevards longeront la ligne T3, à savoir boulevards Abdelkader Essahraoui, Idriss El Allam, Idriss El Harti, Mohammed VI, place de la Victoire, Bd Mohamed Smiha, gare ferroviaire Casa-Port.

Treize autres longeront la ligne T4, en l’occurrence les boulevards Oukba Ibnou Nafii, Idriss El Harti, Idriss El Allam, Forces auxiliaires, Nil, Anoual, 10 Mars, Ouled Ziane, place de la Victoire, Bd Rahal Meskini, Rue Allal El Fassi, Bd Moulay Youssef et mosquée Hassan II, précise-t-on.