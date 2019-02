La Chambre des conseillers adopte le projet de loi portant réorganisation du CCM

La Chambre des conseillers a adopté, mardi lors d'une séance plénière, le projet de loi 70.17 portant réorganisation du Centre cinématographique marocain (CCM) et modifiant la loi 20.99 sur l'organisation de l'industrie cinématographique, destiné à doter l'établissement d'un cadre juridique avancé et adapté à ses missions stratégiques.

A cette occasion, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed El Aaraj a passé en revue les dispositions de ce texte qui vise à favoriser l'émergence d'une véritable industrie cinématographique, à consolider les principes de bonne gouvernance, d'égalité des chances, de pluralisme et d'ouverture, dans la perspective d'accompagner le secteur et d'en faire un levier de développement.

La réorganisation permettra également la mise à niveau du secteur cinématographique en conférant au centre de nouvelles compétences élargies, particulièrement dans le domaine de la production audiovisuelle, et en le dotant des outils de bonne gouvernance et des mécanismes administratifs et financiers lui permettant d'être en phase avec les évolutions que connait le secteur aux plans national et international, indique un communiqué du ministère.

Le projet de loi apporte une série de nouveautés relatives à la sauvegarde de la mémoire et à la valorisation du patrimoine culturel à travers la collecte, la conservation et la diffusion de l'archive cinématographique. Il prévoit, en outre, la promotion des ressources humaines, via la formation professionnelle dans les métiers du septième art, notamment dans les spécialités à caractère artistique ou technique en lien avec le cinéma et la production audiovisuelle, sans oublier la contribution à l'encadrement des étudiants d'établissements spécialisés en la matière.