Détournements de l’argent public : La BNPJ inspecte dans des communes à Marrakech

Des dysfonctionnements constatés dans la gestion de plusieurs communes de la région de Marrakech sont sous la loupe de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ). Sur instructions du procureur général près le tribunal des crimes financiers de la ville ocre, des éléments de la BNPJ se sont rendus à la commune rurale de Jemaat Shaim puis à Tlat Boukadra, à Safi, communes parmi celles ayant fait l’objet de rapports accablants parvenus au ministère de l’Intérieur.

Ils doivent «éplucher» tous les documents relatifs à des marchés et à des dossiers litigieux, rapporte ce mercredi Le360. A l’origine de ces enquêtes, des rapports accablants sur des détournement d’argent transmis au ministère de la Justice par la Cour des comptes. «La BNPJ a entamé ses investigations en étudiant les dossiers et en convoquant les responsables pour leur demander des explications sur ces dysfonctionnements», poursuit le média qui assure que les éléments de cette brigade dans la région de Marrakech devront rendre visite à d’autres communes rurales dont les responsables sont accusés de mauvaise gestion et de dilapidation des deniers publics.