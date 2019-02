Le Maroc est l'un des pays les plus libres en Afrique du Nord, selon Freedom House

Le Maroc est un pays partiellement libre, selon le récent rapport publié par Freedom House, une organisation basée aux États-Unis qui mène des recherches et défend les intérêts de la démocratie, de la liberté politique et des droits de l'Homme.

Avec 39 points sur 100, le Maroc se classe au 144e rang sur 210 pays étudiés par le rapport. Publié en ce mois de février, le classement de «La liberté dans le monde» place le royaume au deuxième rang de l’Afrique du Nord, devant la Tunisie classée cette année à la 88e place. Le pays du Jasmin est ainsi le plus performant du monde arabe. L'Algérie (151e), la Mauritanie (152e), l'Egypte (172e) et la Libye (196e) complètent ce classement.

Le royaume est aussi classé troisième dans le monde arabe, derrière la Tunisie et le Liban (134e) et devant la Jordanie (147e), le Koweït, l'Irak, le Qatar, Oman, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Yémen et l'Arabie Saoudite (201e).

Le Maroc améliore ses performances

Selon les données compilées par Freedom House, le Maroc a obtenu 5 points sur 7 en termes de liberté, de droits politiques et de libertés civiles, les trois principaux sous-indices du rapport. L’institution rappelle qu’avoir 7 points signifie que le pays n'est pas libre.

Le royaume a réussi à améliorer ses performances dans l'édition 2019 de Freedom House après s'être classé au 146e rang l'année dernière et au 142e rang en 2017. En 2018, Freedom House avait estimé que «le score des libertés civiles au Maroc est passé de 4 à 5» à cause notamment des «réactions sévères de l’État aux manifestations majeures de l’année».

À l'échelle mondiale, le classement de 2019 est dominé par la Finlande, la Norvège et la Suède qui enregistrent 100 points sur 100. Le top 5 est complété par le Canada et les Pays-Bas. Le bas du classement est occupé par le Soudan du Sud, le Turkménistan, l’Erythrée, le Tibet et la Syrie.

Dans leur conclusion, les auteurs du rapport ont souligné que «les droits politiques et les libertés civiles ont diminué dans 68 pays, alors que seuls 50 pays ont réalisé des progrès». En outre, Freedom House a souligné que «des États autoritaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont continué à réprimer leur dissidence en 2018», affirmant que même les rares démocraties de la région «souffrent de blessures auto-infligées».