L'élan de solidarité en Italie au profit d'un Marocain atteint de cancer

Il avait le désir de visiter et d’embrasser sa mère handicapée et ses deux frères au Maroc. L’histoire du Marocain Jilali Z., 42 ans, ayant vécu en Italie plus de 18 ans et souffrant d’un cancer, a ému l’opinion publique italienne.

Tout commence en août dernier, après son retour du Maroc. Le Marocain commence alors à manifester les symptômes d’un malaise qui le conduit à l’hôpital, d’abord dans la ville d’Eboli puis à Salerne (sud-est de Naples). Cet ouvrier agricole dans la banlieue de cette ville apprend qu’il souffre d’une «pathologie oncologique», racontent la version régionale du média italien Repubblica et le média Zerottonove. Il est ainsi admis à l’hôpital. Au début, Jilali est convaincu d’avoir une tumeur bénigne. Seulement, ses souffrances s’accentuent lorsqu’il découvre le contraire, étant seul en Italie, ne sachant pas quoi faire et ne profitant d’aucune aide au chômage ou d’accès aux soins, poursuit le média.

Jilali est arrivé au Maroc lundi

Son histoire connaîtra un tournant lorsqu’il est visité par Fatiha Chakir, médiatrice culturelle et membre de l’association «Il Mondo a Colori». Celle-ci publie un message sur sa page Facebook dans lequel elle demande une mobilisation pour aider le Marocain. «Ceux qui ne peuvent pas l’aider économiquement peuvent aller le voir pour le saluer et lui apporter un mot de réconfort», a-t-elle écrit. Ce que les gens n’ont pas hésité à faire.

Grâce à l’élan de solidarité, Jilali est rentré à Casablanca le 4 février à bord d’un avion en provenance d’Italie. «Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont accueilli avec amour et solidarité la douloureuse histoire de Jilali. Ceux qui ont une immense générosité ont embrassé tant de souffrances pour apporter la proximité, la sérénité et la chaleur d’une famille», a réagi cette responsable associative, annonçant que «grâce à la générosité et à la participation de nombreuses personnalités, Jilali a enfin réalisé son plus grand souhait : retourner au Maroc pour embrasser sa mère handicapée».

La collecte de fonds a non seulement permis de régler les billets d’avion, mais surtout l’achat de médicaments nécessaires pour l’état de santé de ce Marocain, «car l’hôpital ne donne que trois jours de médicaments à emporter», rapporte Fatiha.

Jilali a également «l’intention de rentrer en Italie». «Nous espérons qu’il y parviendra car le médecin a déclaré qu’il sera déjà chanceux d’arriver au Maroc» sans compliquer son état de santé.