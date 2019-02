Le Maroc, un réservoir de talents pour le championnat d'Espagne

Le championnat d’Espagne de football (LaLiga) a salué, mardi 5 février à Casablanca, la capacité du Maroc à fournir des joueurs aux équipes espagnoles et un marché de consommation du football espagnol au public maghrébin, indique l’agence EFE.

«Le Maroc apporte beaucoup de talents et de footballeurs. C’est également un marché très important : le public marocain consomme beaucoup de football espagnol, c’est pourquoi il est extrêmement important pour nous», a déclaré mardi l’ex-joueur Fernando Sanz, directeur général de LaLiga pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. LaLigue espagnole est le premier fournisseur de joueurs de l’équipe nationale marocaine, avec neuf joueurs la saison dernière. Parmi ceux-ci, six ont fait partie de l’équipe marocaine lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Fernando Sanz a expliqué que l’ouverture du championnat d’Espagne à l’international a débuté en 2013 afin de surmonter les difficultés économiques des clubs espagnols à travers une stratégie à trois axes : la rationalisation des dépenses, la concentration et le partage équitable des coûts des droits audiovisuels, et l’internationalisation.

Dans le cadre de son développement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, LaLiga a décidé depuis 2017 d’introduire la langue arabe sur sa page Facebook officielle, qui compte plus de 50 millions d’abonnés. Sa présence en Algérie, au Maroc et en Tunisie entend également permettre d’échanger des expériences avec les championnats locaux et de lancer des projets sociaux dans cette région.

En novembre dernier, la Fondation LaLiga, avec d’autres partenaires, a créé le programme LaLiga Educa. Ce dernier promeut, par la pratique du football et l’enseignement de l’espagnol, le développement social et éducatif des jeunes de la ville de Tétouan.